Vineri, Rusia a publicat doctrina sa actualizată de politică externă, care a subliniat răspunsurile la așa-numitele „amenințări existențiale” și sprijinul pentru liderii regionali non-occidentali într-o provocare la adresa hegemoniei americane.

Pe lângă anunț, ministerul său pentru afaceri externe a postat pe Twitter: „Politica externă a Rusiei este pașnică, deschisă, previzibilă, consecventă și pragamatică și se bazează pe respectul pentru principiile și normele universal recunoscute ale dreptului internațional”.

Biroul pentru Externe, Commonwealth și Dezvoltare din Marea Britanie a răspuns: „Ziua Păcălelilor de 1 Aprilie este Mâine”.

Ministerul rus de externe a răspuns astăzi cu un link către site-ul său, care include titluri intitulate „crime politice comise de Regatul Unit” și „exemple de țări occidentale care fabrică pretexte pentru agresiune”.

Postarea de pe Twitter spunea: „Ziua Păcălelilor este aici! Aam reparat linkul pentru tine”.

April Fool's!

Here, fixed the link for you

