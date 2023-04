Ucraina anunţă că 130 de soldaţi ucraineni au fost eliberaţi în cadrul unui schimb de prizonieri cu Rusia, de Paşte

”Pregătiţi-i pe toţi, hrăniţi-i şi daţi-le apă, verificaţi răniţii”, a fost arătat Prigojin spunând într-un videoclip postat pe Telegram de serviciul său de presă, transmite Reuters, conform News.ro.

Apoi a fost prezentat un grup de prizonieri ucraineni cărora li s-a spus că vor fi predaţi forţelor ucrainene pentru a marca Paştele ortodox.

”Sper că nu veţi cădea înapoi în mâinile noastre”, a spus militarilor ucraineni un soldat înarmat al Wagner, înainte de a li se ordona să urce într-un camion, încărcând nişte pachete cu sticle de apă.

Bărbaţii, unii şchiopătând şi alţii căraţi pe targi de tovarăşii lor, au fost arătaţi făcându-şi drum în rând pe un drum plin de noroi, în timp ce un bărbat care stătea pe un tanc ţinea un steag alb.

Şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andri Iermak, a declarat că 130 de prizonieri de război ucraineni au fost eliberaţi şi s-au întors acasă într-un ”mare schimb de Paşte”.

Nu este clar câţi ruşi au fost trimişi înapoi.

Grupul Wagner din Rusia a îndepărtat treptat forţele ucrainene din Bahmut, în estul Ucrainei.

Wagner pretinde acum că deţine controlul asupra majorităţii oraşului, deşi Ucraina a contestat în mod repetat afirmaţiile că forţele sale au fost aproape respinse.

Prigojin a fost arătat întâmpinând refugiaţii din oraş, inclusiv un băiat pe nume Vladimir, înainte de a fi evacuaţi.

Oamenii păreau că dorm într-o pivniţă subterană înghesuită. Prigojin le-a împărţit copiilor batoane de ciocolată.

130 Ukrainian soldiers were released from captivity and have returned to #Ukraine following a likely deal with #Russia on the occasion of Easter. pic.twitter.com/No0LigwHyO

More than 200 Russian and Ukrainian soldiers have returned home in a prisoner swap, the warring countries have said. Russia’s Defence Ministry said on Monday that 106 Russian soldiers were released from Ukrainian custody as part of an agreement with Ukraine.#Russia #Ukraine… pic.twitter.com/8oh7IXbtwr