Scene apocaliptice pe coasta Mexicului. Uraganul „extrem de periculos” Lidia face ravagii. A ucis cel puțin o persoană VIDEO

Furtuna puternică, de categoria 4, a ucis cel puţin o persoană, în timp ce staţiunile s-au pregătit pentru ploi torenţiale, vânt puternic şi inundaţii, scrie Reuters, conform News.ro.

Hurricane #Lidia is one of the fastest intensifying hurricanes you will ever see.

Lidia went from a Category 1 to a Category 4 storm in just 9.5 hours before making landfall with 140 mph winds, just south of Puerto Vallarta, Mexico this evening. pic.twitter.com/R4oZIJ6A2T