Scandal la nivel european. Comisarul francez însărcinat cu Industria şi Piaţa Internă Thierry Breton și-a anunțat demisia

El o acuză că a cerut Parisului să-i retragă candidatura, relatează Reuters.

Ursula von der Leyen îşi finalizează lista de comisari în al doilea mandat, pe care urmează să o prezinte săptămâna aceasta.

Thierry Breton, un fost director de afaceri, este comisarul însărcinat cu Industria şi Piaţa Internă, aflat la primul mandat, şi supervizează multe dintre cele mai importante politici ale Uniunii Europene - de la producţia industriei armamentului la reglementarea Big Tech.

În scrisoarea sa de demisie, pe care a postat-o pe X, Breton afirmă că von der Leyen, "în urmă cu câteva zile", a cerut Franței să își retragă propunerea de membru al Comisiei, "din motive personale", în schimbul unui "portofoliu presupus mai influent".

Biroul lui Von der Leyen nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

"În lumina acestor ultime evoluții - o nouă mărturie a unei guvernanțe discutabile - trebuie să concluzionez că nu îmi mai pot exercita atribuțiile în cadrul Colegiului", a anunțat Breton în scrisoarea sa.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

It has been an honour & privilege to serve the common European interest