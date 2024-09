Scandal în Ungaria. Consilierul lui Viktor Orban a umilit eroii maghiari și ucrainenii uciși în războiul cu Rusia

Balazs Orban a vorbit, în cadrul unui podcast, despre autoapărarea Ucrainei împotriva agresiunii ruse.

Dacă ar fi fost în locul Ucrainei, Budapesta nu s-ar fi luptat cu rușii, a declarat principalul consilier al premierului Viktor Orban.

„Fiecare țară are dreptul de a-și decide propriul destin, iar liderii își asumă responsabilitatea”, a spus Orbán. Cu toate acestea, el a continuat să adauge că, dacă aceeași situație s-ar fi întâmplat cu Ungaria, aceasta nu ar fi pornit lupta împotriva agresorilor, o lecție învățată în urma propriei respingeri nereușite a Ungariei împotriva rușilor în 1956.

„Probabil că nu am fi făcut ceea ce a făcut președintele Zelenski acum doi ani și jumătate, pentru că este iresponsabil. Pentru că, evident, și-a băgat țara într-un război de apărare, toți acești oameni au murit, tot acest teritoriu a fost pierdut - din nou, este dreptul lor, este decizia lor suverană, au avut dreptul să o facă. Dar dacă am fi fost întrebați, nu am fi sfătuit-o”, a declarat directorul politic, potrivit POLITICO.

„Guvernul Orban ar preda Ungaria rușilor fără luptă”

Politicienii din opoziție au cerut deja demisia directorului politic, inclusiv liderul partidului de centru-dreapta Tisza, eurodeputatul Peter Magyar: „Cu aceste cuvinte, Balazs Orban a umilit memoria a mii de luptători maghiari pentru libertate, dintre care sute - spre deosebire de Balazs Orban - au fost gata să își sacrifice viața pentru libertatea și independența țării lor”.

Liderul Coaliției Democratice de centru-stânga, fostul prim-ministru Ferenc Gyurcsany, a scris într-o postare pe Facebook: „Guvernul Orban ar preda Ungaria rușilor fără luptă”.

„Invocând acest exemplu istoric, Orban a atins un punct sensibil din istoria Ungariei: Octombrie 1956, când a izbucnit o revoluție împotriva regimului totalitar comunist, cerând democratizarea și ieșirea din Pactul de la Varșovia. Dar în mai puțin de trei săptămâni, trupele sovietice au invadat țara, iar lupta pentru libertate s-a soldat cu 2.700 de morți și 20.000 de răniți; 176.000 de persoane au părăsit țara după ce lupta a fost pierdută”, notează POLITICO.

Ulterior, Balazs Orban și-a apărat declarația, spunând că „poziția Ungariei este clară: nu vedem niciun sens în războiul ruso-ucrainean” în care sute de mii de oameni au murit „degeaba”.

