Scandal în UK după dezvăluirile unui politician care vrea să-i ia locul Theresei May

Ministrul Mediului din Marea Britanie, Michael Gove, care candidează pentru a-i lua locul Theresei May la conducerea Partidului Conservator, a recunoscut că a consumat cocaină.

El a declarat pentru Daily Mail că a consumat cocaină la mai multe „evenimente sociale” pe vremea când lucra ca jurnalist și spune că regretă profund.

"Am consumat droguri cu mai multe ocazii la evenimente sociale acum peste 20 de ani. Pe vremea aceea lucram ca jurnalist. A fost o greşeală. Mă uit înapoi şi îmi doresc să nu fi făcut acest lucru”, a spus politicianul.

Gove a afirmat că această „greşeală” nu ar trebui să îi afecteze candidatura pentru postul de lider al Partidului Conservator, scrie News.ro.

„Cred că toţi politicienii au avut o viaţă înainte de politică. Cu siguranţă când lucram ca jurnalist nu m-aş fi gândit că voi intra în politică. Nu am acţionat gândindu-mă la acest lucru. Întrebarea este acum dacă oamenii ar trebui să se uite la palmaresul meu de politician şi să se întrebe: «Este această persoană potrivită să conducă acum?»”, a afirmat Gove.



Membrii partidului vor vota un nou lider după ce premierul Theresa May a demisionat.



Gove, cel care a fost şi ministru al Justiţiei din 2015 până în 2016, este unul dintre cei 11 candidaţi din Partidul Conservator care s-au înscris în cursa pentru a o înlocui pe May, câştigătorul urmând a fi anunţat la sfârşitul lunii iulie.



„Am văzut cât rău fac drogurile şi de aceea regret profund deciziile pe care le-am luat”, a mai spus el.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!