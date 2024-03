Scandal în Canada după apariția unei caricaturi cu Netanyahu care este asociat cu vampirul Nosferatu

Acest desen - denunţat drept antisemit - a fost publicat de site-ul de ştiri online La Presse şi a fost retras la câteva ore după publicare.

”Desenul se voia critică a politicii lui Netanyahu. El viza Guvernul israelian, nu poporul evreu”, şi-a cerut scuze editorialista-şefă a site-ului, Stéphanie Grammond.

”A fost regretabil să-l prezentăm pe premier cu trăsăturile vampirului Nosferatu, pentru că acest personaj de cinema a fost folosit de către propaganda nazistă, aşa cum au semnalat cititorii publicaţiei”, a adăugat ea.

În această caricatură, intitulată ”Nosfeniahu în drum către Rafah”, Netanyahu este reprezentat cu urechi ascuţite, gheare în loc de mâini, în picioare, purtând o mantie.

”Conţinutul şi aluziile antisemite sunt întotdeauna inacceptabile”, a denunţat premierul canadian Justin Trudeau.

”Sunt mulţumit că s-au prezentat scuze şi că (caricatura) a fost retrasă, dar n-ar fi trebuit să fie publicată niciodată”, a adăugat el.

Mai mulţi miniştri au denunţat un ”clişeu antisemit”, inclusiv şeful opoziţiei, conservatorul Pierre Poilievre.

Ambasada Israelului în Canada consideră că ”antisemitismul atinge niveluri neegalate” în această ţară.

În Franţa, un umorist de la postul publicul de radio a fost sancţionat cu un avertisment, în noiembrie, în urma unui scheci în care l-a catalogat pe Benjamin Netanyahu drept un ”nazist fără prepuţ”.

Shame on @LP_LaPresse. The Quebec news site has published this utterly disgusting blood libel depicting Netanyahu as a vampire with the text: “Nosfenyahu: On the Route to Rafah.”

Canada is rapidly abandoning its Jews. pic.twitter.com/598Vf5R2Tt