Șase medici diferiți i-au spus unei studente că nu este însărcinată - apoi a intrat în travaliu. ”Nici atunci nu credeam”

Ellie Johnson avea dureri abdominale, dar habar nu avea că este însărcinată după ce a făcut trei teste de sarcină, toate negative. Tânăra de 24 de ani a vizitat șase medici și a făcut o ecografie care a confirmat că ”nu este însărcinată”.

Studenta la istorie a început să se simtă rău în august 2018, dar susține că medicii i-au spus că în nici un caz nu este o sarcină.

Ellie a declarat: "Am luat pilulă contraceptivă. O luam in fiecare zi si chiar si in timpul sarcinii, o luam in fiecare zi. Nu prea aveam niciun simptom. Inca aveam menstruație în fiecare lună”.

Ea a consultat pentru prima dată un gastroenterolog în octombrie și a făcut teste de sânge care nu au detectat niciun hormon care să arate că este însărcinată, Ellie a spus: „Singurul motiv pentru care am început să merg la doctor a fost pentru că aveam dureri de stomac, eram foarte inconfortabilă și simțeam că m-am îngrășat. Am făcut un test de sarcină acasă și m-am gândit „oh, e negativ, nu poate fi asta” și mi-au spus șase medici că nu sunt însărcinată.

„M-am dus la medici și m-au cercetat, m-au trimis să fac niște analize de sânge și mi-au făcut un test de sarcină cât eram acolo și a ieșit negativ. Au crezut că are legătură cu sistemul meu digestiv, așa că am fost trimisă la specialiști. Toate lucrurile ușoare au fost excluse de teste și au crezut că este destul de grav și că practic am avut un blocaj pe undeva."

O ecografie din 20 decembrie nu a reușit să detecteze nimic în pântecele ei. Dar și-a dat seama că nu mai era cazul oricum a doua zi.

După ce a ieșit la cină, s-a culcat, dar s-a trezit câteva ore mai târziu cu dureri de stomac și spate chinuitoare. A vomitat în următoarele patru ore, iar mama ei a chemat o ambulanță la 2 dimineața și a fost dusă la spital unde a nascut-o pe fiica ei.

04-02-2024