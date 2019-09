S-au căsătorit, dar apoi și-au dat seama că sunt gay. Ce au decis să facă

Doi tineri au decis să divorțeze la scurt timp după nuntă, fiindcă ambii au realizat apoi că sunt atrași, de fapt, de persoanele de același sex.

Jo Turner, în vârstă de 30 de ani, și Scot Turner-Smith, de 25 de ani, s-au căsătorit în urmă cu un an, însă acum au decis să semneze o petiție prin care să anuleze legământul.

Cu toate acestea, cei doi încă ies împreună, altăuri și de noua iubită a lui Jo, Wendy Rennie.

”Ne-am simțit eliberați în momentul în care am semnat petiția de anulare, asta pentru că am realizat că amândoi suntem, de fapt, homosexuali”, a povestit Jo, potrivit The Sun.

Wendy, o tânără doctoriță, spune că a cunoscut-o pe Jo în urmă cu doi ani, arunci când au început să lucreze împreună. Femeia spune că încă de atunci ”simțea fluturi în stomac”, însă a decis să treacă peste, în momentul în care a aflat că este deja căsătorită cu un bărbat.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!