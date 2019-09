Cum a reușit un cuplu să facă nuntă cu doar 400 de euro. Unde fac luna de miere

Sam and Kaylyn Taylor s-au decis să nu aibă invitați, dansul nunții sau tort, pentru a se asigura că nu vor avea datorii după căsătorie, informează The Sun.

Perechea le-a cerut unor străini să le fie martori la ceremonie și să le facă pozele de nuntă.

„Ne-am căsătorit official cu ajutorul unor martori, un cuplu de bătrâni care a fost împreună de ani întregi și care au fost foarte entuziasmați de idee”, a spus Kaylyn.

A couple saved thousands on their wedding day by eloping and getting two strangers to witness and photograph their £390 wedding https://t.co/LKoTHTzZr2