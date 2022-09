S-a instalat disperarea la Kremlin. Propagandiștii se ceartă între ei și îi cer lui Putin să facă pace cu Ucraina | VIDEO

Un fost membru al parlamentului rus, Boris Nadejdin (foto), a declarat că este imposibil ca Rusia să învingă Ucraina și cere ca Moscova să facă apel la negocieri de pace, într-o critică extraordinar de deschisă la televiziunea de stat la adresa strategiei președintelui Vladimir Putin în Ucraina, notează Newsweek.com.

Prin aceste afirmații ale lui Nadejdin, se observă un semn de neliniște în rândul experților de obicei ferm pro-Kremlin de la televiziunea de stat rusă, pe măsură ce armata ucraineană câștigă tot mult teren în teritoriu.

De asemenea, comentariile lui Nadejdin au stârnit o dezbatere în cadrul emisiunii despre cum ar trebui să răspundă Rusia, care includea consolidarea forțelor sale militare din Ucraina sau retragerea acestora și încheierea războiului.

„Oamenii care l-au convins pe președintele Putin că operațiunea specială va fi rapidă și eficientă, că nu vom lovi populația civilă, că vom intra, iar garda noastră națională, împreună cu Kadrioviții (n.r. - luptătorii ceceni), vor aduce lucrurile la ordine, acești oameni chiar ne-au înscenat totul", a declarat Nadejdin.

„Președintele Putin nu a stat acolo și s-a gândit, de ce să nu încep o operațiune specială. Cineva i-a spus că ucrainenii se vor preda, că vor fugi, că vor dori să se alăture Rusiei. Cineva trebuia să îi spună toate acestea. Au spus același lucru și la televizor. Acum suntem în punctul în care trebuie să înțelegem că este absolut imposibil să învingem Ucraina folosind acele resurse și metode de război colonial cu care Rusia încearcă să ducă războiul, folosind soldați sub contract, mercenari, fără mobilizare”, adăugat el.

