Rușii lansează un al doilea videoclip cu amiralul marinei ruse la Marea Neagră susținând că este în viață | Video

De data aceasta, amiralul Sokolov - spune că flota Mării Negre funcționează eficient.

Dacă filmarea este într-adevăr nouă - și nu știm dacă este -, pare să contrazică afirmația anterioară a Ucrainei conform căreia el a fost ucis într-o lovitură cu rachete asupra cartierului general naval al Rusiei din Crimeea.

‼️???? Today, Sevastopol Z-publics show the commander of the Black Sea Fleet of the Russian Federation, Viktor Sokolov, who awards the Chernomorets football team, which won a prize in the championship of the Russian Armed Forces.

Earlier, it was reported that Sokolov was killed… pic.twitter.com/qg3VT8t27D