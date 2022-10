Rușii încearcă să fugă din Crimeea, după explozia de la podul Kerch. Cozi uriașe la benzinării și la feribot| VIDEO

"You shall not pass" - Mordor said Crimea: They write that this is a queue for the ferry, on which no one is allowed. pic.twitter.com/nzK9RGP53l — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

"Condițiile meteo nu permit trecerea cu feribotul în data de 8 octombrie", au anunțat așa-zisele autorități locale.

Footage of the queue for the first ferry in #Kerch, #Crimea, where the traffic jam is already about 3 kilometers. pic.twitter.com/XKNZivigRN — Mirosława van der Boom (@miroslawavdb) October 8, 2022





Russians en mass rushing out of Crimea. In the morning there are already queues at gas stations. pic.twitter.com/CvALzQ3LxB — NOËL ???????? (@NOELreports) October 8, 2022

Potrivit unor informații care circulă pe rețelele de socializare, presa din Rusia ar fi anunțat că toate biletele de autobuz și tren spre ieșirea din Crimeea au fost anulate.

In the Crimea, sugar and cereals are scattered, there are crazy queues at gas stations. Fuel prices go up with a flick of the wrist. Still no panic. pic.twitter.com/3PJhnbN89N — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Rușii din Cremeea sunt speriați de faptul că războiul declanșat de Putin în Ucraina ar putea să ajungă și zona lor.

