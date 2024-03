Rușii îl sfidează pe Vladimir Putin și continuă să vină la mormântul lui Navalnîi. ”În Rusia, după represiune, vine alinarea”

În mod frapant, majoritatea lor erau ori foarte tineri ori vârstnici. Mulți dintre ei au rămas până după lăsarea întunericului în preajma cimitirului și au scandat necontenit mesaje sfidătoare precum "Rusia fără Putin!", "Nu ne e frică!" și "Nu războiului!".

Prezența masivă a poliției în jurul cimitirului a fost observată și sâmbătă, când oamenii au continuat să aducă flori.

Când cortegiul funerar a plecat de la biserică, oamenii au doborât barierele puse de poliție și au pornit în marș pe urmele dricului, către cimitir.

Cum soția și copiii lui Aleksei Navalnîi n-au putut asista la funeralii, mama și soacra neînfricatului critic al lui Putin s-au consolat una pe alta în fața mormântului.

Soacra lui Navalnîi: ”Avea o inimă bună, avea umor și o credință de nezdruncinat în viitorul luminos al Rusiei”.

Sute de oameni au așteptat până seara târziu în frig să ajungă lângă mormântul lui Aleksei Navalnîi ca să-și ia rămas bun.

”Navalnîi, erou al Rusiei!”.

Matthew Chance, corespondent CNN: ”Oamenii strigă ceva chiar acum. Ce anume? „Suntem mulți! Suntem mulți!”, ”Libertate pentru deținuții politici!”.

”Am vrut să ne convingem că nu suntem singuri, că mulți gândesc precum noi”.

”Rusia fără Putin!”.

”Tinerii își imaginează un viitor diferit pentru Rusia”

Nina Khrushcheva, International Affairs Professor, The New School: ”După fiecare Stalin vine un Hrușciov, după regimul sovietic a venit Gorbaciov. În Rusia, după represiune, vine alinarea. Am vorbit cu rudele mele, care au fost astăzi în mulțime și îmi spuneau că au venit mulți tineri. Tinerii își imaginează un viitor diferit pentru Rusia”.

Pentru urechile celor de la putere cel mai șocante au fost, probabil, numeroasele scandări antirăzboi auzite la funeraliile lui Navalnîi, el însuși un critic acerb al invadării Ucrainei.

„Aduceți soldații acasă!”.

”Opriți vărsarea de sânge!”.

”Nu războiului!”.

”Ucrainenii sunt oameni buni!”.

Forțele de ordine au făcut vineri seară în jur de 130 de arestări, dar nu neapărat în Moscova, ci în alte zone ale Rusiei, precum Sankt Petersburg sau Novosibirsk. Colaboratorii lui Navalnîi din afara Rusiei au cerut persoanelor care doreau să-i onoreze memoria, dar n-au putut participa la serviciul funerar, să meargă la monumentele de comemorare a represiunii sovietice din oraşele lor.

Iulia Navalnaia i-a adus soțului ei un omagiu emoționant pe Twitter, alături de un clip cu imagini în care apar împreună de-a lungul anilor. Iulia și-a asumat misiunea de a duce mai departe, din exil, lupta lui Alexei.

