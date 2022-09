Rușii fug din țară după ce Putin a chemat la arme sute de mii de oameni. Sunt cozi de zeci de kilometri la frontiere. VIDEO

Imagini filmate la granița Rusiei cu Finlanda arată o coadă uriașă de mașini, care se întinde pe maimult de 30 de kilometri. Mii de bărbați încearcă să plece din țară înainte să fie sunați ca să se prezinte la unitățile militare, relatează Daily Star.

#Breaking : just in - The traffic jam at the border with #Russia / #Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine . pic.twitter.com/EOJ1346qDO

Finlada va pregăti o "soluţie naţională" pentru a restrânge şi mai mult sau chiar a interzice complet accesul cetăţenilor ruşi, a declarat miercuri agenţiei France Presse ministrul de externe Pekka Haavisto, potrivit Agerpres.

Citiți și: Lista țărilor în care se pot refugia cetățenii ruși

Cozi imense de autoturisme s-au format și la granița cu Georgia.

#Breaking : A huge traffic jam as far as the eye can see has been pilling up this evening, at the #Russia {n/ #Larsi border crossing checkpoint of #Georgia , of Russians fleeing the country, after Russian president #Putin announced today it will send 300.000 more troops to #Ukraine . pic.twitter.com/zjnPoNIy9A

Iar majoritatea avioanelor care au plecat miercuri din Rusia nu mai aveau vreun loc liber. Puținele bilete care e mai găseau ajungeau la 120.000 de ruble, adică în jur de 2.000 de euro.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.

Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9