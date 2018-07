Rușii: Cât de tâmpit să fii să crezi că Rusia ar ataca cu Noviciok în timpul Cupei Mondiale?

Ambasada a comentat după ce doi britanici au fost găsiţi în stare critică ca urmare a ceea ce se consideră a fi fost un contact întâmplător cu otrava după un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal şi fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury în martie.

Autorităţile britanice nu au acuzat Rusia de implicare în noul incident, declarând că ipoteza lor de lucru este că britanicii au fost otrăviţi de urme de agent neurotoxic lăsate după atacul din martie.

"Cât de tâmpit poţi să fii să crezi că (Rusia) s-ar folosi din nou de aşa-numitul Noviciok tocmai în plină desfăşurare a Cupei Mondiale FIFA (...). Spectacolul trebuie să continue, nu?", a scris ambasada rusă în Olanda joi pe Twitter.

Rusia respinge orice implicare în primul atac comis în urmă cu patru luni.

Pe de altă parte, Serghei Zelezniak, vicepreşedinte al Dumei de Stat, a declarat joi la televiziunea de stat că noul incident pare o tentativă de a strica percepţia pozitivă a fanilor de fotbal englezi despre Rusia, în contextul Cupei Mondiale ce are loc în această ţară. Marea Britanie are nevoie să alimenteze o isterie pentru a distrage atenţia de la acţiunile serviciilor lor de informaţii, a spus vicepreşedintele camerei inferioare a parlamentului rus.

Rusia găzduieşte pentru prima dată competiţia, care se încheie pe 15 iulie.

Marea Britanie ar trebui să ceară ajutor Rusiei pentru a investiga noul incident de otrăvire implicând un agent neurotoxic, a declarat la rândul său Vladimir Şamanov, şeful comisiei de apărare a parlamentului rus, citat joi de agenţia de presă rusă RIA, preluată de Reuters. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Calciu, editor: Gabriela Ionescu)

