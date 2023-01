Rusia susține că a preluat controlul asupra orașului ucrainean Soledar

Această victorie permite armatei ruse să izoleze forţele ucrainene de la Bahmut, unj oraş mai mare, anunţă Ministerul rus al Apărării.

Ucraina a anunţat anterior că forţele ucrainene luptă în continuare şi că au avut loc confruntări armate în noaptea de joi spere vineri.

Bătălia de la Soledar a fost una dintre cele mai sângeroase bătălii ale Războiului rus din Ucraina.

Aceasta este cea mai importantă victorie rusă din ultimele luni, comentează CNN.

Rusia a cucerit orăşelul Soledar joi seara, precizează Ministerul rus al Apărării.

Adjuncta ministrului ucrainean al Apărării Anna Maliar a declarat vineri că luptele din noaptea de joi spre vineri au fost ”fierbinţi”.

Combatanţii ucraineni au ”luptat cu curaj pentru a menţine apărarea” în această etapă dificilă a războiului, apreciază ea.

Importanţa acestui oraş pentru armata rusă este contestată de către analişti militari, însă cucerirea Soledarului reprezintă o victorie după luni de eşecuri şi înfrângeri în cele peste zece luni ale Războiului rus în Ucraina.

Think tank-ul american Institute for the Study of War anunţa vineri, cu doar câteva ore mai înainte, că este posibil ca armata rusă să fi cucerit Soledarul, însă acest lucru nu înseamnă că poate încercui bahmutul, estimează institutul.

