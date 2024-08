Rusia și Ucraina au făcut un schimb de câte 115 prizonieri fiecare. Țara care a intermediat înțelegerea

Potrivit agenţiei ruse RIA, schimbul include soldaţi ruşi capturaţi la Kursk de către Ucraina. Acesta este primul schimb de prizonieri între cele două ţări de când armata ucraineană şi-a lansat ofensiva în Rusia, pe 6 august.

Another 115 of our defenders have returned home today. These are warriors of the National Guard, the Armed Forces, the Navy, and the State Border Guard Service.

We remember everyone. We are searching for them and making every effort to bring them all back.

