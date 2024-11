Rusia pregătește o mișcare de amploare. Comasează zeci de mii de militari și se pregătește să recupereze un teritoriu uriaș

Sîrskîi a declarat că amenințarea reprezentată de trupele ruse „nu poate fi subestimată,” avertizând că acestea sunt pregătite să lanseze un atac asupra Kurskului, potrivit The Hill. „Acum, conform ordinului conducerii lor militare, încearcă să ne alunge trupele și să avanseze adânc în teritoriul pe care îl controlăm,” a scris Sîrskîi într-o postare pe Telegram, adăugând că forțele ucrainene sunt pregătite să respingă orice avans. Forțele ruse au înaintat treptat asupra pozițiilor ucrainene din Kursk din mai multe direcții, având ca scop recucerirea celor aproximativ 1.300 de kilometri pătrați de teritoriu pe care forțele ucrainene le-au cucerit în cadrul unei ofensive surpriză începută în august. Cu toate acestea, Rusia a ezitat până acum să desfășoare o ofensivă de amploare, iar președintele rus Vladimir Putin a promis că atacul asupra Kursk nu va afecta eforturile Moscovei de a cuceri teritorii din estul Ucrainei. Ucraina controlează încă o mare parte a teritoriului din Kursk, inclusiv orașul-cheie Sudzha. Citește și VIDEO. Bărbat din Siria surprins în timp ce împinge pe scări o bătrână de 91 de ani din Suedia Această abordare s-ar putea să se fi schimbat odată cu sosirea forțelor nord-coreene. Statele Unite au declarat că aproximativ 10.000 de nord-coreeni sunt în Kursk, iar oficialii ucraineni au afirmat că forțele ucrainene au deschis deja focul asupra noilor trupe. The New York Times a raportat că aproximativ 50.000 de soldați ruși și nord-coreeni s-au adunat pentru o ofensivă asupra Kurskului și că aceștia pot avansa pe teritoriul rusesc fără a sacrifica eforturile din estul Ucrainei. Cu toate acestea, Rusia ar putea înregistra pierderi grele dacă va încerca să înlăture trupele ucrainene bine fortificate, care dețin teritoriul de peste trei luni. Statele Unite afirmă că Rusia a suferit deja aproximativ 600.000 de pierderi de la invazia Ucrainei din 2022, iar în luna septembrie au fost înregistrate 1.200 de victime pe zi, cea mai sângeroasă lună de până acum. Nu este clar cum va afecta o ofensivă majoră asupra Kurskului relațiile cu Statele Unite după recenta victorie electorală a președintelui ales Trump, care a cerut încetarea războiului, ceea ce ar putea implica concesii majore din partea Ucrainei. The Washington Post a raportat în weekend că Trump l-a sunat pe Putin săptămâna trecută și i-a cerut să nu escaladeze conflictul, dar Kremlinul a negat existența apelului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: