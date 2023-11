Rusia nu e singură în războiul din Ucraina. Cine sunt „prietenii” care înarmează trupele lui Putin pe front

Soldații ruși confirmă că au folosit muniții de fabricație nord-coreeană în Ucraina, dar sunt necesare ajustări ale razei de acțiune din cauza calității potențial inferioare, potrivit analiștilor.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase filmulețe postate de soldații ruși în care aceștia mulumesc Coreei de Nord pentru noile rachete. Într-un videoclip, un soldat rus poate fi văzut stând în fața unui teanc de rachete și mulțumindu-le "prietenilor" nord-coreeni pentru arme, notează Kyiv Post.

#Russia / #Ukraine ????????????????: A #Russian soldier released a new video of 122mm Grad rockets which were recently obtained by Russian Troops.

The rockets appear to be rare R-122 HE-FRAG rockets with F-122 fuzes. These are produced and supplied #NorthKorea/#DPRK ????????.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/jzaIpMJUfn