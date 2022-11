Rusia neagă că rachetele care au lovit Polonia îi aparțin: „O provocare deliberată”

Ministerul rus al Apărării: „Declarațiile presei și oficialilor polonezi despre căderea rachetelor „rusești” în zona Przewodów sunt o provocare deliberată, forțele armate ruse nu au lovit nicio țintă în apropierea graniței ucrainene-polone”.

“The statements of the Polish media and officials about the fall of "Russian" missiles in the Przewodów area are a deliberate provocation, the Russian Armed Forces did not strike any targets near the Ukrainian-Polish border”