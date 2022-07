Rusia continuă atacurile cu artilerie și rachete asupra zonelor urbane din regiunile Donețk, Nikolaev și Harkov

Rusia a continuat atacurile cu artilerie și rachete asupra zonelor urbane din regiunile Donețk, Nikolaev și Harkov. Continuă și luptele în puncte strategice de-a lungul liniilor frontului în estul și sudul Ucrainei.

Una după alta, trei rachete rusești au lovit un bloc de cinci etaje din Chasiv Yar, un oraș din provincia Donețk, lângă Kramatorsk. O parte a blocului s-a prăbușit, sunt numeroase victime și 20 de locatari, cel puțin au fost prinși sub dărmături.

Femeie: ”Îi cunoșteam pe toți cei care locuiau acolo. Mi s-a spus că un copil a fost ucis. Era o singură familie cu un copil Irina, cu copilul ei de nouă ani. Acum ne e frică tot timpul, ne temem, mereu, nu știi ce aduce ziua sau noaptea”.

În altă parte, la Drujkivka, exploziile din timpul nopții au afectat puternic un centru comercial și un liceu. Din fericire, acolo nimeni nu a fost ucis.

Femeie: ”Cărțile n-au căzut de pe rafturi, dar toate geamurile sunt țăndări. În unele săli de clasă a căzut și tavanul, sunt crăpături mari în pereți. Vor să ne intimdeze, cred că asta e, vor să bage groaza în noi”.

Potrivit evaluării ministerului britanic al apărării, Rusia are ambiții teritoriale și dincolo de Donbas, urmărind să anexeze și regiunea Harkov. Dealtfel, aici bombardamentele nu contenesc.

Alex Marquardt, CNN: ”Zgomotul unei explozii uriașe a zguduit orașul și aici este locul unde s-a produs. Suntem în curtea unei clădiri rezidențiale cu două etaje. Iar forța exploziei a pus la pământ întreaga clădire. Nimeni nu a fost ucis, din fericire, dar mai multe persoane au fost rănite. Una dintre acestea - o locatară, care a fost prinsă sub dărâmături. A sunat-o pe fiica ei la telefon când era sub dărâmături... Apoi, salvatorii au reușit s-o scoată afară și au dus-o la spital”.



Pe de altă parte, Oficialii de la Kiev i-au avertizat pe locuitorii din Herson și Zaporijie să părăsească zona pentru că armata ucraineană se pregătește să lanseze o contraofensivă.

