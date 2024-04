Reacție furibundă a forțelor ruse după ce Congresul SUA a aprobat un nou ajutor pentru Ucraina. Zonele în care fac prăpăd

Între timp, așa cum preconizau analiștii militari, rușii și-au intensificat loviturile după ce Camera Reprezentanților din Congresul american a aprobat un nou ajutor pentru Ucraina.

Au fost atacate portul și zone rezidențiale din Odesa. Prăpăd este și în Harkov.

Aceste imagini cu nava rusească în flăcări au fost surprinse în portul Sevastopol. Surse militare de la Kiev spun că este vorba despre ambarcatiunea de salvare submarină Kommuna - un catamaran lansat la apă în 1912.

În paralel, loviturile rușilor nu contenesc asupra Odesei. Cel puțin patru persoane au fost grav rănite după ce mai multe rachete lansate din zona Crimeea au lovit locuințele oamenilor.

Localnic: „A apărut o lumină ca un fulger, apoi s-a auzit deodată o explozie. Ferestrele și ușile au zburat cu totul. Copilul meu a fost rănit ușor de bucățile de sticlă”.

leksandr Filatov, prim-viceprimarul Odesei: „După cum vedeți, au țintit clar o zonă rezidențială, sunt doar case în jur, nu sunt instalații militare aici. Am alocat din fondurile caritabile pentru a oferi asistență”.

Între timp, oficiali de la Moscova se arată de-a dreptul indignați de votul din Camera Reprezentanților a Congresului american, fiind aprobat pachetul de sprijin în valoare de aproape 61 miliarde de dolari pentru Ucraina.

„Washingtonul se scufundă tot mai adânc într-un război hibrid cu Rusia”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe.

În schimb, vestea a fost primită cu mare emoție de ucraineni.

Olexiy Haran, profesor de politică comparată la Universitatea Națională din Kiev - Academia Mohlya: „Când m-am uitat la procesul de votare, am văzut la televizor, aproape că îmi venea să plâng. În primul rând, pentru că am văzut atât de mulți membri ai Congresului cu steaguri ucrainene, ceea știm că a fost de fapt o încălcare a procedurii, așa că a fost foarte emoționant. Am așteptat momentul mai bine de jumătate de an”.

Pentagonul a sugerat că livrările de armament și muniție ar putea începe în câteva zile. În primă fază ar fi vorba despre sisteme de rachete tactice cu rază lungă de acțiune.

Republicanul Mike Johnson, Președintele Camerei: „Există o veche cugetare militară: mai bine să trimitem gloanțe în conflictul de peste mări decât proprii noștri băieți, trupele noastre. Și cred că acesta este un moment important, o oportunitate mare de a lua această decizie”.

Ce spune Zelenski după decizia luată de Congresul american

Preşedintele Joe Biden a salutat adoptarea acestui ajutor, pe care l-a numit „crucial”. Și abia așteaptă să promulge legea, care mai trebuie să treacă de Senat - unde, însă, democrații au majoritatea.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Acum avem toate șansele să stabilizăm situația și chiar să luăm inițiativa pe front. Dar, înainte, să ne vedem cu aceste sisteme «în mână», să ajungă întâi la noi și apoi vom avea șansa să luăm inițiativă și să înaintăm, să apărăm Ucraina. Cât despre o cronologie clară a războiului, ei bine, totul depinde de cât de repede primim acest ajutor”.

Pe de altă parte, o urgență pentru Ucraina este consolidarea apărării antiaeriene, pusă la grea incercare de raidurile cu rachete și drone, aproape zilnice. Volodimir Zelenski ar vrea ca NATO să-și extindă apărarea aeriană deasupra teritoriului ucrainean, așa cum a fost sprijinit Israelul, în timpul recentului atac al Iranului.

