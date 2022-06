Ursula von der Leyen a anunțat că săptămâna viitoare Bruxelles-ul va finaliza avizul pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. În acest timp, de pe front, soldații ucrainenii transmit că au nevoie de și mai multe tunuri cu bătaie lungă, dar și proiectile, pentru a riposta forțelor ruse.

Potrivit ultimei evaluări a ministerului britanic al apărării, forțele rusești care încearcă să încercuiască Severodonețsk nu au reușit să avanseze în sudul orașului. Dar se dau lupte grele de stradă și, cel mai probabil, ambele părți au înregistrat un număr mare de victime.

Volodomir Zelenski: "Rusia vrea să distrugă fiecare oraș din Donbas. Când spun "fiecare", nu este o exagerare. Cum ar fi Volnovakha, cum ar fi Mariupol. Au transformat în ruine aceste oraşe, cândva fericite. Trupele ucrainene fac totul pentru a opri ofensiva ocupanților, atât cât este posibil, atât cât le permit armele grele, artileria modernă - tot ce am cerut și continuăm să solicităm de la partenerii noștri".

Pentru că, pe mai multe fronturi, trupele Kievului sunt prinse de fapt într-un teribil "război de artilerie", unde ruşii au un avantaj clar, în privinţa forţei de foc şi distanţei de la care pot lovi.

Oleksandr Shtupun, reprezentant ucrainean: ”Inamicul concentrează principalele resurse și pregătește trupele pentru o nouă ofensivă, în direcția orașului Sloviansk. Forțele ruse au înregistrat unele succese (în acea direcție)”.

Totuși ucrainenii încă rezistă și au reușite. Mai multe imagini surprind momentul când o poziție de artilerie inamică este anihilată. Și cel puțin 13 vehicule militare rusești, distruse.

Kievul susține că Rusia ar fi pierdut peste de 32 de mii de soldați de începutul războiului. De partea cealaltă, aproximativ 10.000 de luptători ucraineni ar fi murit, potrivit principalului consilier al preşedintelui Zelesnki.

CNN a obținut un interviu cu o tânără americană din Utah, are 21 de ani, una dintre puținele femei care servesc în legiunea străină din Ucraina. În unitatea ei, cei mai mulți sunt americani și germani. Doar un sfert aveau experiență militară, dar asta nu i-a descurajat să se avânte în luptă. Fata are pregătire de paramedic dar acum își face meseria pe front!

Baby Dog: ”Plouă, vreme mizerabilă... Urcam pieptiș pe coasta dealului, o pantă de 45 de grade. Și, dintr-odată, o uriașă bombă cu fragmentare, cred că la vreo 30 de metri în urmă. Pe toți ne-a lovit suflul exploziei, pe mine m-a aruncat spre lizieră”.

Unul dintre soldații lor, un olandez, a fost ucis.

Baby Dog: ”M-am ridicat și am început să alerg. Dar, în timp ce alergam, detonează o a doua bombă cu dispersie. Am reușit să-l tragem înspre copaci chiar când exploda a doua bombă, dar când am ajuns la el murise. A fost greu, foarte dur. Mai ales că mă gândeam că puteam fi eu în locul lui”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost azi la Kiev, pentru a doua oară de la începutul invaziei, şi a discutat cu Volodimir Zelenski despre candidatura Ucrainei la Uniunea Europeană. Ieri, Zelenski a discutat despre livrările de armament cu ministrul britanic al apărării.

Ben Wallace, ministrul britanic al Apărării: "Cred că putem alunga Rusia din Donbas. Cred că se poate aduce un regim în punctul de a se prăbuși, cel puțin în ceea ce privește puterea militară. După cum ştiţi, militarii (ruşi) sunt în pragul epuizării".

Potrivit serviciilor de informaţii, Rusia ar fi epuizat stocurile de rachete de înaltă precizie, și se bazează pe stocurile mai vechi din perioada sovietică. Aceste bombardamente pot face multe victime în rândul civililor.

Pe de altă parte, condițiile din Mariupolul ocupat de ruși s-au deteriorat într-atâta încât este "risc uriaș să izbucnească epidemii de dezinterie și holeră". Așa avertizează primarul exilat. Dar cel instalat de ruși, în replică, susține că nu s-a înregistrat niciun caz de holeră, în orașul din sud, bombardat luni în șir. La marginea orașului sunt imense cimitire, unde, pe majoritatea crucilor sunt doar numere; nu și nume!

Între timp, continuă exodul refugiaților care fug de luptele din est. În fiecare zi pleacă trenuri pline.

Stuart Ramsay, SKY NEWS: ”Sute și sute de oameni pleacă, în fiecare zi. Vin din satele și orașele de pe linia frontului, nu mai pot rămâne acasă. Bătrânii și cei în suferință sunt primii urcați în vagoane”.

Voluntarii și-au riscat viețile pentru a-i aduce pe acești oameni din casele lor, de multe ori în plin bombardament.

Bătrână: ”Ce era să mai aștept? Momentul când îmi distrug casa, cu mine înăuntru? Așa că mi-am făcut curaj, am ieșit afară și am ridicat mâna, ca să arăt că vreau să plec”.

Femeie: ”Spune-mi, ce ai fi făcut dacă erai în locul meu? Ai fi rămas acasă? Ce să fac? Ferestrele s-au făcut țăndări, zburau cioburi peste tot. Am muncit pentru tot ce aveam 30 de ani, ne-am făcut o casă, o terminasem până la urmă. S-a ales praful”.

Totuși, dacă mulți fug acum din est, alți peste 2 milioane şi jumătate de ucraineni refugiați de la începutul războiului s-au întors în țara lor.