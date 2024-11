Rusia anunţă că a doborât 47 de drone ucrainene, 29 în regiunea Rostov. Incendiu la un depozit de petrol

”Sistemele ruse de apărare antiaeriană au distrus 47 de drone ucrainene”, 29 deasupra regiunii Rostov (sud), în care se află Cartierul General al Operaţiunilor ruse în Ucraina, anunţă într-un comunicat armata rusă.

Un incendiu important a izbucnit în regiunea Rostov, într-o ”instalaţie industrială” în districtul Kamenski.

Peste 100 de pompieri au fost trimişi să intervină, anunţă pe Telegram guvernatorul local Iuri Sliosuar.

Un ”atac masiv cu drone” ucrainene a vizat regiunea, acuză el.

After an overnight drone attack, flames are now consuming the "Atlas" oil refinery in Russia’s Rostov region.

As is the custom, officials initially claimed that all drones over the region were shot down. pic.twitter.com/MNRwJ8gzbP