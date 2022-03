Rusia a pierdut peste 300 de tancuri în Ucraina. Este numărul total de tancuri al armatei franceze

The Wall Street Journal scrie duminică, citând Oryx – portal care înregistrează distrugerea echipamentului militar, că astăzi ”se confirmă vizual” faptul că Rusia a pierdut cel puțin 300 de tancuri de când a început invadarea Ucrainei, acum o lună, dezvăluie The Guardian.

Conform unei surse avizate, acesta este întregul stoc de tancuri al armatei franceze și jumătate din dotarea armatei britanice.

To put it in perspective, Russia is *visually confirmed* to have lost in Ukraine in one month the entire tank stock of the French Army and half of the stock of the British Army. https://t.co/Il6sIB4PD8