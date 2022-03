În Mariupol, oamenii își îngroapă morții în mijlocul drumului. Rușii distrug până și șinele pe care merge ”Expresul salvării”

În cea de-a 32-a zi de război, forțele ucrainene continuă contraofensiva în mai multe zone. În schimb, trupele ruse par să se concentreze pe frontul din regiunea separatistă Donbas. Mențin însă și bombardamentele de la mare distanță în Harkov și Mariupol.

Pe de altă parte, liderul așa-numitei republici Luhansk, căreia Moscova i-a recunoscut "independenţa", dorește să organizeze în curând un referendum privind integrarea în Federația Rusă.

Cu frica în suflet, femei și copii se grăbesc spre cel mai apropiat adăpost antiaerian, pe străzile din Liov.

Patru rachete de crozieră lansate de pe mare au lovit o rafinărie și o uzină a forțelor armate ucrainene. Amândouă erau plasate în mijlocul unor zone rezidențiale. Orașul Liov fusese până acum ocolit de bombardamente.

Inga Kapitula, 24 ani, localnică: ”Eram chiar acolo, lângă depozit, când am auzit sirenele, așa că toată lumea a plecat. Am stat câteva minute în mașină și apoi am auzit zgomotul ăsta foarte puternic, nu știu cum să spun... Sând a venit racheta”.



Olana Ukrainets, 34 ani: ”I-am spus prietenei mele, Nastia, să se uite la flăcările alea. Și apoi am auzit zgomotul de explozie și ferestrele s-au spart, așa că am încercat să ne ascundem între clădiri”.

Andriy Sadovyi, primarul din Liov: ”Cred că agresorii au vrut să-l salute pe președintele Biden care e acum în Polonia, iar Liov este la 70 de kilometri de graniță”.

Aparent, viața revine la normal în Nicolaev. Dar oamenii se pregătesc dacă se întorc rușii

În Mariupol domneşte haosul. Oamenii au ajuns să își îngroape rudele în morminte improvizate, în mijlocul drumului.

Oleksandr: ”Nimeni nu ne-a ajutat. Apartamentele ardeau, am cerut ajutor să stingem flăcările, nimeni nu ne-a ajutat. Oamenii au murit lângă noi. Nu există apă, alimente, nu mai e nimic”.

La Nicolaev, ucrainenii au reușit să-i împingă spre est pe rușii care forțau cucerirea orașului, majoritar rusofon. Natasha respinge ideea că Moscova duce acest război în numele ei.

Natasha: ”Nu în numele nostru, nu în numele poporul rus”.

Volodimir Zelinski: ”Limbile rusă și ucraineană coabitau fără probleme în estul țării noastre. Rusia face acum totul să se asigure că Ucraina se derusifică. Este o politică sinucigașă”.

”Rușii au fost opriți. Dar noi stăm tot cu frica-n sân”.

Ben Wedeman: ”Aparent, viața începe să-și regăsească ritmul obișnuit. Dar asta e numai la suprafață. Nicolaev e plin de mormane de cauciucuri pregătite pentru a fi incendiate dacă se întorc rușii. Printre cauciucuri sunt strecurate cocktailuri Molotov”.

”Cu siguranță vor mai fi încleștări masive”

Și în Irpin, controfensiva ucrainenilor a avut succes.

”Diverse afaceri își reiau activitatea, se redeschid tot mai multe magazine. Și traficul în oraș e mai animat”.

Fred Pleitgen: ”Chiar dacă rușii par cumva că bat în retragere, ucrainenii înțeleg că toate aceste câștiguri sunt foarte fragile și pot fi răsturnate. Sunt forțe ruse masive la porțile orașului și cu siguranță vor mai fi încleștări teribile”.

Ivan Watson: ”Parcarea acestui hipermarket (de lângă Zaporija) e un punct de primire al celor care fug de pe linia frontului. Suntem la doar 30 de minute de mers cu mașina de pozițiile rusilor. Numeroase mașini parcurg un drum foarte primejdios până aici. Au afișe improvizate la vedere, care anunță că sunt copii înăuntru ori au agățate steaguri albe. Magazinul s-a transformat în centru de sprijin pentru cei proaspăt evacuați. Se aduc aici donații, mâncare, băuturi calde. Vin oameni care furnizează sprijin psihologic ori informații despre cum poți ajunge într-o zonă mai sigură. Cineva a postat aici oferta unor reparații gratuite pentru parbrizele zdrobite de gloanțe ori de obuze”.

Mulți ucraineni se refugiază în vestul țării, în orașe precum Liov, datorită trenului botezat "Expresul salvării". Nu întotdeauna garniturile ajung însă intacte la destinație. Rușii atacă frecvent șinele și gările. 33 de angajati ai căilor ferate au fost uciși până acum.