Rusia a lansat peste 30 de rachete în diferite regiuni din Ucraina. Un mort și doi răniți la Kiev în urma loviturilor

Yuriy Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, a declarat la televiziunea națională că regiunile lovite includ și Vinnytsia.

De mai bine de două ore se desfășoară o alertă de raid aerian în toată țara și s-au auzit explozii în mai multe zone - inclusiv în capitală, Kiev. Unde au fost raportate victime după ce o rachetă rusă a lovit o clădire nerezidențială din cartierul Holosiiv din Kiev.

O persoană a fost ucisă și două rănite, a declarat primarul Kievului, Vitaliy Klitschko.

Un reporter de la agenția de presă Reuters a auzit sunetul unei rachete zburând deasupra capului, la o altitudine joasă, la aproximativ 30 km de Kiev.

„Până la șase Tu-95 (avioane de război) au decolat preliminar din regiunea Murmansk și au lansat rachete”, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene, Yuriy Ihnat, la televiziunea națională.

"Ne așteptăm la peste 30 de rachete care, în principiu, au început deja să apară în diferite regiuni. Apărarea antiaeriană funcționează", a spus el, adăugând că nu există informații și despre lansarea de drone de atac.

Grupul DTEK, cea mai mare companie privată în domeniul energiei din Ucraina, a întrerupt joi de urgenţă alimentarea cu curent în mai multe regiuni ucrainene, inclusiv la Kiev, ”din cauza ameninţării unui atac cu rachetă”, relatează CNN.

Aceste întreruperi ale alimentării cu energie - la Kiev, Odesa şi în Dnipopetrovsk - sunt ”o măsură preventivă necesară în vederea evitării unor pagube semnificative ale infrastructurii energetice, în cazul în care inamicul îşi atinge ţinta”, precizează într-o postare pe Telegram DTEK.

Apărarea antiaeriană acţiona în vederea interceptării unor atacuri ale armatei ruse, care a lansat peste 30 de rachete, după ce a doborât 24 de drone în noaptea de miercuri spre joi.

