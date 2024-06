Rusia a dezvăluit noile sale rachete termobarice din seria TOS-3 ”Dragon”. Au protecție anti-dronă și produc explozii mari

Este vorba despre rachetele din seria TOS-3 "Dragon", care au fost expuse la un eveniment oficial al forțelor armate din regiunea Saratov, situată în sud-vestul Rusiei.

Noul sistem se inspiră în mare parte de la vechile modele, însă ecranele sale anti-dronă indică, de asemenea, că a fost aplicată și experiența obținută în războiul din Ucraina.

Ținând cont de acest lucru, probabil că nu va trece mult timp până când vom vedea sistemul de rachete TOS-3 în luptele din Ucraina - notează publicația War Zone.

Apparently, the first look at the TOS-3 thermobaric MLRS in service with Russia's 1st Mobile RKhBZ Brigade.https://t.co/pgsTkX4GQzhttps://t.co/wJazYr9xEFhttps://t.co/spE7r0Tyoy pic.twitter.com/HduiM0Qe55