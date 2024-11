Rusia a atacat clădirea din Kiev în care locuiește ambasadoarea Estoniei în Ucraina. Soldații lui Putin au ucis și un bebeluș

”Într-un nou atac la Kiev, ieri (joi) dimineaţa devreme, o dronă rusească a lovit imobilul în care locuieşte ambasadoarea Estoniei în Ucraina, Annely Kolk”, anunţă într-un comunicat ministrul.

”Ea şi soţul său sunt teferi”, anunţă şeful diplomaţiei estone Margus Tsahkna.

Acest atac constituie ”o nouă dovadă că nimeni nu este în siguranţă în Ucraina, atât timp cât Rusia îşi continuă agresiunea luând în mod deliberat drept ţintă civili şi infrastructuri civile”.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.

No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. ????????needs more air defense to protect its residents.

We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6