Rupere de nori și „maxi-valuri” aduse de ciclonul Poppea în Italia. A căzut grindină de dimensiunea unei mingi de tenis

Evenimentele meteorologice extreme din Italia au întrerupt o serie de valuri de căldură care făcuseră aerul irespirabil, provocaseră numeroase incendii de vegetaţie, în special în sudul ţării, şi se soldaseră cu unele decese prin insolaţie.

Intemperiile continuă să afecteze Italia, în special regiunile de nord-est şi zonele de coastă din vestul ţării.

The Poppea cyclone struck from Northern Europe. Video shows a river of debris and muddy water flowing down the hillside towards the flooded street in Blevio, in the province of Como.https://t.co/yptokxJjUU pic.twitter.com/QKCLQQzdBu