Apelul disperat al unei migrante, în Mexic: „Ajutați-mă! Fiul meu moare”

O mamă din Haiti cere disperată ajutor pentru a-și salva fiul, într-unul din centrele pentru migranți din Mexic.

Sute de migranți africani și din Haiti s-au revoltat și au încercat să scape dintr-un adăpost din sudul Mexicului, din cauza condițiilor precare.

Gardienii și poliția au intervenit pentru a-i opri. Este pentru a treia oară când persoanele din centrul Feria Mesoamericana încearcă să evadeze.

Apelul disperat al unei mame

„Fiul meu este bolnav. Am suferit foarte mult. Nu ne-am dat mâncare, nu este apă potabilă. Vă rog să mă ajutați. Am doi băieți de un an și patru luni și de cinci ani. Vă rog să mă ajutați. Fiul meu moare”, este apelul disperat al unei femei din Haiti care a declarat că se află în centrul pentru migranți de aproape 10 zile. Femeia susține că a fost împiedicată să plece de membrii Gărzii Naționale și de Poliția Federală.

Adăpostul a atras critici recente după ce migranții s-au plâns de condiții inumane și că sunt lăsați fără alimente, au toalete murdare toalete, sunt înconjurați de șobolani, iar gardienii sunt abuzivi. Ba mai mult, oamenii povestesc că sunt obligați să doarmă și până la 50 de persoane în camere de 9-12 de persoane.

Potrivit agenției de știri EFE, Institutul Național de Imigrări a declarat că revoltele sunt doar o incidente minore în cadrul adăpostului.

În afară de a face față exodului din America Centrală către Statele Unite, guvernul mexican a cunoscut de asemenea și un aflux de migranți din Cuba, Haiti și Africa, de la sfârșitul anului 2018.

Răspunzând crizei migranților, președintele Donald Trump a amenințat guvernul mexican cu tarife asupra mărfurilor, cu excepția cazului în care își vor consolida granițele.

