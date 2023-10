Rudele ostaticilor din Gaza, mesaj pentru liderii Israelului: "Sunt mulți de-ai noștri acolo, nu poți doar să bombardezi"

Fata imploră să fie scoasă cât mai repede din Gaza. Hamas a cerut eliberarea a 6.000 de palestinieni aflați în închisorile israeliene, în schimbul prizonierilor din Gaza.

Cum era de așteptat, Hamas a trecut la următoarea etapă în războiul psihologic cu Israelul, difuzând primul mesaj înregistrat de un ostatic, o tânară care are și cetățenie franceză.

Mia Schem, tânără luată ostatică de Hamas: "Bună! Numele meu e Mia Shem. Am 21 de ani și sunt din orașul Shoham. Am fost la festivalul Nova, de unde am fost răpită și târătă în Gaza. M-au dus inițial la spital, pentru trei ore. Am primit îngriiri, mi-au dat medicamente. Totul e în regulă, dar cer să fiu adusă acasă cât mai repede la familia mea, la părinții mei, la frații mei. Va rog, scoateți-ne de aici cat mai repede cu putință. Vă rog!".

Pentru mama si frații Miei, de zece zile copleșiți de teamă pentru soarta fetei, înregistrarea a adus suferință, dar și speranță.

Mama tinerei: "Se vede că trece printr-o situație grea, are dureri, a fost rănită. Se vede spaima pe fața ei, dar e vie și în stare stabilă.

Până ieri, nu știam dacă este vie sau moartă. Tot ce știam este că s-ar putea să fi fost răpită. Rog lumea să-mi aducă înapoi copilul acasă...

Fata mea doar a mers la o petrecere, la un festival, să se distreze. Acum e în Gaza...

La petrecere s-a dus cu prietenul ei, Elia, de care nu știm nimic, nu figurează pe nicio listă, nici a răpiților, nici a morților. Știm că încă sunt trupuri neidentificate".

Dr. Chen Kugel, șeful Centrului Național de Medicină Legală din Israel: "Numărul cadavrelor este foarte mare și nu știm cât timp ne va lua să le identificăm pe toate. Încercăm s-o facem folosind tomografii mai vechi ori radiografii dentare și orice alte indicii disponibile".

Hamas a anunțat că 22 de ostatici au murit

Nu întâmplător, odată cu proba de viață oferită, integriștii din Hamas au lansat și noi amenințări.

Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al aripii militare a Hamas: "În acest moment, nu se poate vorbi despre un număr exact de ostatici. Estimăm că numărul prizonierilor este între 200 și 250, sau mai mult. Aproximativ 200 dintre prizonieri se află în mâinile brigăzilor Al-Qassam, aripa armată a Hamas. Restul prizonierilor sunt distribuiți între alte facțiuni ale rezistenței sau în locuri pe care nu le putem divulga, având în vedere situația actuală din teren.



Agresiunea sionistă brutală împotriva clădirilor a făcut ca, până acum, 22 dintre ostatici să-și piardă viețile".

Cât despre prezența în grupul ostaticilor a unui număr mare de persoane cu dublă cetățenie, cu un cinism sfidător, Hamas dă asigurari că are mare grijă de străini.

Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al aripii militare a Hamas: "Confirm că avem deținuți de diferite naționalități, au fost capturați în cursul bătăliei. În momentele alea, nu am avut timp să le verificăm identitatea. De aceea, îi considerăm drept oaspeții noștri și încercăm să-i protejăm, sperăm că vor rămâne teferi în condițiile agresiunii barbare asupra Fâșiei Gaza. Când condițiile de pe teren o vor permite, o să-i eliberăm".

Intervievat de postul Sky News, un lider politic al organizației teroriste nici n-a vrut sa discute despre victimele israeliene".

Reporter Sky News: "Luptători înarmați ai Hamas au trecut granița cu singurul obiectiv de a ucide cât mai mulți civili în Israel. Astea sunt acțiunile unei organizații teroriste la fel de rele precum ISIS".

Dr. Basem Naim, șeful de relații politice și internaționale al Hamas: "În primul rând, de unde știți că erau oamenii noștri? Nu se poate să construiți povestea bazându-vă pe propaganda israeliană".

În acest timp, în Israel, familiile ostaticilor pichetează sedii ale celor mai importante instituții, cerând ca salvarea celor dragi să fie prioritară.

Fiul unui bărbat este unul dintre primii ostatici care au apărut in imaginile difuzate de teroriști, încă din 7 octombrie.

Shai Wenkert, tatăl unui ostatic: "Îl bat, urlă la el, îl blesteamă. Ce-i faceți? Și trag focuri de armă.

Mai întâi scoateți ostaticii de acolo. E dificil, sunt mulți de-ai noștri acolo, nu poți doar să bombardezi. Ar trebui acționat pas cu pas. Sper că guvernul, armata vor pune pe primul loc obiectivele umanitare".

Trei copii și părinții lor, printre victimele teroriștilor Hamas

Ilan și Mirit Regev cer presiune internațională asupra Hamas pentru eliberarea ostaticilor - inclusiv cei doi copii ai lor.

Mia, de 21 de ani și Italy, de 18, au fost printre sutele de israelieni și turiști străini care se distrau și dansau la festivalul de muzică Nova atacat cu barbarie în cursul invaziei teroriștilor, acum zece zile.

Târâtă de la festival si urcată în remorca unei camionete, Mia a apucat să sune acasă. Cerea ajutorul, într-o stare de panică incontrolabilă.

Doi soți și cei trei fii ai lor își vor dormi alături somnul de veci. Teroriștii Hmaas au măcelarit întreaga familie în casa lor din kibbutzul Kfar Aza, unde au fost uciși peste 100 de femei, bărbați și copii și alții luați ostatici.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 17-10-2023 20:16