Roxana Mărăcineanu a povestit cum a ajuns ministru al Sporturilor în Franța

Agerpres

Sportul "mi-a permis să ies din izolarea familială", a declarat pentru ziarul Le Parisien noul ministru al Sportului din Franţa, fosta înotătoare de origine română Roxana Mărăcineanu, relatează Agerpres.

Mărăcineanu, care s-a stabilit în Franţa în 1984, când avea nouă ani, a evocat rolul pe care l-a avut sportul în viaţa sa: "Mi-a permis să ies din izolarea familială în care mă aflam. Cu părinţii şi cu fratele meu, eram patru oameni sosiţi în Franţa fără rude, fără prea mulţi prieteni. Înotul mi-a permis să stabilesc legături, să găsesc o a doua familie."

După ce a renunţat la cariera de înotătoare, fosta campioană mondială la 200 de metri spate a fost întâlnită rar la evenimente mondene sau la reuniuni organizate de instanţele sportive.

"La început, am acceptat multe solicitări, apoi m-am restrâns la cele care mi se păreau indispensabile şi mă concentrez asupra dezvoltării asociaţiei pe care o conduc. Am plecat de la zero alegând să dezvolt o activitate de înot pentru toţi. La marginea bazinului, nimeni nu ştia că este Roxana Mărăcineanu, fosta campioană mondială. Nu voiam să comunic pe baza CV-ului, în primul rând doream ca lumea să vină pentru conţinutul pe care-l propuneam. Doar anul trecut am acceptat să apar pe pliante", a explicat ministrul sporturilor din Franţa.

Întrebată dacă premierul francez Edouard Philippe a contactat-o ca fostă sportivă sau ca femeie angajată într-o asociaţie, Mărăcineanu a spus: "Ar trebui să-l întrebaţi pe el, dar eu cred că o sună pe femeia pe care a primit-o în biroul său în iulie şi care a susţinut proiecte legate de înotul pentru toţi şi de prevenirea înecului. Am avut idei legate de familiarizarea copiilor cu apa, le am în continuare şi voi face totul ca să le pun în aplicare."

Întrebată cum i-a anunţat pe părinţii săi că va fi ministru, Mărăcineanu a răspuns: "I-am sunat. Tata fusese deja contactat de presa locală, atunci nu credea vestea."

"Când am fost sunată ca să vin la Matignon (reşedinţa premierului - n. r.), eram la piscină. Nu-mi imaginam atunci că e vorba de lucruri atât de importante. Pe parcursul discuţiilor, mi-am dat seama ce se aşteaptă de la mine", a spus ea.

Mărăcineanu a vorbit despre Jocurile Olimpice şi Paralimpice ce vor fi găzduite de Paris în 2024: "Pentru sportivi, este ocazia de a trăi o mare competiţie acasă, în familie. Dincolo de asta, sunt convinsă că este un mijloc pentru ca sportul să beneficieze de un loc mai important în societate."

"Ca sportivă sau conducătoare a unei asociaţii, am obţinut rezultate. Nu sunt un om care hotărăşte sau care semnează un document fără să înţeleagă totul în cele mai mici detalii. Cum am preluat funcţia, m-am afundat în dosare, le studiez, calculez şi nu voi ezita să aduc nişte modificări", a concluzionat Mărăcineanu.

