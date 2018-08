Român, erou în Marea Britanie. Gestul pentru care îl laudă toată lumea pe Cristian

devonlive.com

Un român, taximetrist în Marea Britanie, a devenit erou, după ce a intrat într-o casă cuprinsă de flăcări și a salvat un bătrân de la moarte.

Cristian Dumitrescu, din Iași, ducea un client la destinație, în orașul Exeter, când a obsevat incendiul, relatează devonlive.com.

Ieșeanul știa că în casa respectivă locuiește un client fidel, John Hawkins, un bărbat în vârstă, care ar putea fi în pericol. I-a cerut clientului aflat în mașină să să sune la pompieri și a intrat în casa cuprinsă de flăcări.

La intrare, Cristian a auzit strigătele de ajutor ale proprietarului, care se afla la primul etaj al casei. L-a luat în spate și a ieșit la timp în curte.

Sean Faulkner, de la stația locală de pompieri, a declarat că cei doi bărbați au ieșit din casă la timp. Amândoi au fost duși la spital și au fost tratați, pentru că inhalaseră mult fum.

Cristian Dumitrescu a declarat: ”Eram cu un client când am văzut incendiul. L-am rugat să aștepte în mașină, iar eu am alergat în casă, unde am auzit pe cineva strigând după ajutor. Nu puteam să văd persoana din cauza fumului abundent. L-am găsit până la urmă, l-am luat în spate și am ieșit în curte.”

Șeful lui Cristian a spus că acesta a mai salvat o persoană rănită într-un accident: ”Este un erou!”

