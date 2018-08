Gestul unui român când a auzit strigăte de ajutor dinspre o clădire în flăcări, în Marea Britanie

Devon Live

Un șofer român de taxi a devenit erou în Marea Britanie, după ce a salvat un bătrân dintr-o clădire în flăcări.

Cristian Dumitrescu se afla la volan când a observat un fum gros ridicându-se dintr-o clădire unde locuia unul dintre clineții săi.

Românul a tras pe dreapta și a alergat spre locuința victimei, pecare a reușit s-o salveze la timp. Cei doi s-au deplasat la spital, unde au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat cantități mari de fum.

„Eram în cursă, cu un client, când am observat flăcăile. L-am rugat pe client să rămână în mașină și m-am dus spre clădirea în flăcări, unde cineva striga după ajutor. Am deschis ușa, am intrat în locuința plină de fum și am auzit că strigătele de ajutor veneau de la primul etaj. M-am grăbit spre locul de unde am auzit vocea și am reușit să-l scot pe bătrân din casă, la timp”.



Patronul firmei de taxi, unde lucrează Cristian este foarte mândru de angajatul său despre care povestește că a mai dat dovadă de curaj și în alte situații extreme, scrie Devon Live.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer