Revista Time l-a desemnat pe Elon Musk "personalitatea anului 2021"

Elon Musk este cel mai bogat om al lumii. El lansat sateliți pe orbită și exploatează energia Soarelui. Omul de afaceri visează să colonizeze planeta Marte în timp ce se află pe Pământ.

"Vizionar, showman, rebel", așa l-au descris cei de la Time pe Elon Musk, care nu consdieră că este cel mai bogat om al planetei.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh