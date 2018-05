Reuniune între Iran, Franţa, Germania şi Marea Britanie la Bruxelles

Aceste întrevederi vor avea loc la o săptămână după decizia preşedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul, pe care europenii doresc să-l salveze.

Statele europene au început miercuri discuţii pentru a convinge Iranul să nu iasă din acordul privind programul său nuclear ca răspuns la retragerea Statelor Unite. Parisul, Londra şi Berlinul şi-au exprimat sprijinul deplin pentru acest acord.

Federica Mogherini a declarat că Uniunea Europeană este "hotărâtă să păstreze" acordul nuclear iranian, "una dintre cele mai de succes realizări ale diplomaţiei".

Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, se va deplasa la întâi la Beijing, Moscova şi apoi Bruxelles pentru a discuta despre modalităţi de salvare a acordului nuclear, relatează AFP.

Şeful diplomaţiei de la Teheran, care va fi însoţit de responsabili economici iranieni, "urmează să părăsească sâmbătă seara Teheran pentru a se deplasa la Beijing, înainte de a ajunge le Moscova şi apoi la Bruxelles", a indicat purtătorul de cuvânt.

