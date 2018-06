Imagini virale. Un bărbat de culoare neînarmat a fost electrocutat de un polițist. VIDEO

Imaginile surprinse de un martor și publicate ulterior pe rețelele sociale au devenit virale, internauții fiind îngrijorați de abuzul de forță de care dau dovadă polițiștii. Aceștia susțin că agentul i-ar fi dat instrucțiuni confuze suspectului.

Conform imaginilor, polițistul i-a spus bărbatului să se așeze pe bordură, să întindă picioarele și să le încrucișeze la gleznă. El pare să nu înțeleagă instrucțiunile și își întinde parțial picioarele, după care le aduce sub el. În timp ce le mișcă, polițistul folosește taserul, iar bărbatul pare să aibă dureri îngrozitoare.

Ulterior, într-o declarație dată de Poliția din Lancaster, ofițerii au explicat că suspectul a vrut să se bată cu un grup de trei persoane și a încercat să împiedice o femeie din grup să intre în apartamentul ei. După ce a fost arestat, bărbatul a fost eliberat în schimbul unei cauțiuni de 5.000 de dolari.

This police officer in Lancaster, Pennsylvania should be fired immediately. After he is fired, the District Attorney should immediately press charges for criminal assault.

What he did here is completely illegal.

This man was compliant, calm, unarmed, and non-violent. pic.twitter.com/kJCjzAoBiE