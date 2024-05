Regula impusă Ucrainei de către administrația Biden privind războiul. „Compromite grav capacitatea țării de a se apăra"

Analiștii și oficialii spun că această politică interferează cu capacitatea Ucrainei de a se apăra singură.

Politica administrației Biden care restricționează Ucraina în utilizarea de arme furnizate de SUA pentru a lovi ținte militare din interiorul Rusiei împiedică capacitatea Kievului de a se apăra, spun analiștii și oficialii.

SUA a trimis Ucrainei miliarde de dolari în asistență de securitate pe parcursul războiului, dar a interzis țării să folosească armamentul american, în special anumite rachete puternice cu rază lungă de acțiune, pentru a efectua lovituri peste graniță.

Washingtonul a avut o poziție de neclintit în această privință, acordând în schimb Kievului aprobarea de a lovi doar țintele din interiorul teritoriului ocupat de Rusia în Ucraina.

Însă administrația Biden se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a îndulci această politică de lungă durată în urma unui nou asalt rusesc în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, care a început la începutul acestei luni.

Analiștii și oficialii au susținut în zilele care au trecut de atunci că poziția SUA a împiedicat Kievul să oprească asaltul, împiedicând efectiv capacitățile sale defensive.

„Încătușarea apărării ucrainene”

După ce a plasat zeci de mii de soldați în apropierea frontierei, Rusia a lansat la 10 mai un asalt în regiunea Harkov, ca parte a unei încercări de a întinde forțele ucrainene subțiri pe linia frontului și de a imobiliza apărarea Kievului în regiune, precum și de a delimita o zonă tampon de-a lungul frontierei.

Incursiunea limitată pare să pregătească terenul pentru ceea ce ar putea fi o ofensivă de vară pe mai multe fronturi, care ar pune la grea încercare o armată ucraineană care se confruntă încă cu lipsuri atât de materiale, cât și de forță de muncă atât de necesară.

Imediat după asaltul inițial, analiștii și oficialii au indicat politica administrației Biden care împiedică Ucraina să folosească armele americane pentru a lovi ținte militare din interiorul Rusiei ca fiind catalizatorul situației în curs de desfășurare, în care Moscova a reușit deja să captureze o cantitate mică de teritoriu de-a lungul graniței.

George Barros, șeful echipei de informații geospațiale și analist pentru Rusia la Institute for the Study of War, a declarat săptămâna trecută că restricția „compromite grav capacitatea Ucrainei de a se apăra" împotriva asaltului.

„Politica SUA a creat efectiv un sanctuar vast în care Rusia a putut să-și adune forța de invazie terestră și din care lansează bombe plane și alte sisteme de atac cu rază lungă de acțiune în sprijinul invaziei sale reînnoite", a scris Barros într-o analiză citată de Insider.

„Oricare ar fi fost meritele acestei politici americane înainte de începerea asaltului rusesc asupra regiunii Harkov, ea ar trebui modificată imediat pentru a reflecta realitățile urgente ale situației actuale", a declarat Barros.

Oficialii ucraineni au declarat săptămâna trecută pentru Politico că țara a urmărit cum forțele rusești s-au adunat peste graniță, dar nu au putut face nimic pentru a contracara asaltul din cauza politicii SUA. Oficialii au călătorit la Washington ca parte a unui nou impuls din partea Kievului pentru a încerca să determine administrația Biden să ridice interdicția.

După ce s-a întâlnit cu delegația de oficiali ucraineni, un grup de parlamentari din Congres i-a scris luni secretarului american al apărării, Lloyd Austin, îndemnând administrația Biden să ridice restricțiile și să ofere Kievului capacități defensive suplimentare de care are mare nevoie.

Mai mulți oficiali auafirmat că actuala politică a administrației „încătușează capacitatea Ucrainei de a respinge forțele rusești din apropierea Harkovului" cu armament furnizat de SUA.

„Oficialii ucraineni au privit timp de săptămâni întregi cum trupele rusești au atacat comunitățile ucrainene de pe teritoriul rusesc cu impunitate. Ucrainenii au fost incapabili să se apere din cauza politicii actuale a administrației. Este esențial ca Administrația Biden să le permită liderilor militari ucraineni capacitatea de a desfășura un spectru complet de operațiuni necesare pentru a răspunde la atacul neprovocat al Rusiei asupra teritoriului lor suveran", au scris ei.

