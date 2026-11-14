Pofticioșii au găsit fructe, porumb fiert, plăcinte, dar și sarmale și clătite calde, toate făcute în casă.

Bunătățile s-au vândut pe sume modice, iar banii strânși vor sprijini un caz social.

Cei mai mici dintre elevi s-au transformat pentru o zi în comercianți iscusiți, ajutați de profesori și părinți. Holurile școlii s-au umplut de arome și au devenit rapid neîncăpătoare.

Băiat: „Eu mi-am luat trei clătite cu ciocolată și sarmale, mâncarea mea preferată, și cam atât deocamdată.”

Reporter: „Ce ați găsit la târg?”

Fată: „Am găsit o brioșă. Sunt foarte bune brioșele, ne plac foarte mult.”

Reporter: „Cam cât ai cheltuit?”

Fată: „20 de lei.”

Fată: „Bomboană cu ciocolată și sărățele, mi-am mai luat turtă dulce și cam atât.”

Fată: „Mi-am cumpărat un pahar cu fructe, iar ea și-a luat un acadea cu ceva ciocolată înăuntru. Foarte bune, foarte frumos la târgul toamnei.”

Reporter: „Ce cumpără copiii?”

Părinte: „Copiii sunt topiți după sarmale, în primul rând. Toată lumea vrea sarmale, dulciuri, brioșe, cremeș la pahar, mere caramelizate, tot ce doriți.”

Bărbat: „Cu porumb, cu ceai, cu ciocolată caldă, cu sucuri, cu cozonac, salată de fructe, orice își doresc găsesc.”

Au fost puse la vânzare și obiecte realizate manual. Prețurile, de la trei la 10 lei, au fost pe buzunarul tuturor.

Ancuța Mihaiu, director al Școlii Gimnaziale nr. 1 din Bistrița: „Este o tradiție a școlii noastre. Condiția esențială este ca toate produsele să fie făcute în casă. Evenimentul are și un scop caritabil și este un bun prilej de a fi împreună.”

Dincolo de bucuria târgului, copiii au avut și un gând bun: toți banii strânși vor ajunge la o familie care are nevoie de ajutor.