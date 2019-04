Reacții la noul scut ”stroboscop” cu care se laudă rușii. Ce s-a întâmplat la testul trupelor Spetsnaz

Ministerul rus al Apărării a dat publicității imagini în care trupe Spetsnaz testează un scut antiglonț, dotat cu un sistem de lumini, care ar avea rolul de a ”dezorienta” dușmanul și a provoca ”halucinații”.

Imaginile publicate de Russia Today au fost întâmpinate cu umor, ironie și zeci de meme-uri pe rețele de socializare: ”Când un raid devine rave” sau ”Un atac la care te simți ca-n club”, sunt câteva dintre glumele făcute

Nici rușii nu prea au fost convinși de utilitatea scutului, mai ales că au remarcat o gafă pe imaginile prezentate. Mai exact, la un moment dat (minutul 2:00) un soldat și-a ”orbit” cu luminile un coleg care arunca o grenadă în clădirea cu ”teroriști”.

Russian military demonstrates the latest shield that flashes lights to disorientate opponents in combat pic.twitter.com/G1Z5RTnoCu