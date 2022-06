Reacții internaționale la decizia Comisiei Europene de a recomanda statutul de candidat la UE pentru Ucraina și R. Moldova

„Avem un mesaj clar - iar acesta este, da, Ucraina merită o perspectivă europeană, da, Ucraina ar trebui să fie primită drept o țară candidată”, este mesajul transmis de Ursula von der Leyen în urma anunțării deciziei luate de Comisia Europeană.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat "decizia istorică" a Comisiei Europene.

''Recunoscător Ursulei von der Leyen şi fiecărui membru al Comisiei Europene pentru o decizie istorică", a scris Zelenski pe Twitter, potrivit AFP.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on ????????’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.