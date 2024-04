Mișcare strategică făcută de Putin în Marea Neagră. Unde și-au mutat rușii navele și submarinele. Imagini din satelit

"Infrastructura de întreținere, logistică și manipulare a echipamentelor militare de la Novorossiysk a fost foarte probabil îmbunătățită", a scris Ministerul britanic pe rețeaua X, potrivit Business Insider.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/qf8Dx0mElM