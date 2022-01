Reacția lui Iohannis, după moartea lui David Sassoli

"Sunt profund îndurerat de moartea subită a lui David Sassoli. A fost un prieten al României și un lider care a luptat valorile și principiile europene. Va rămâne moștenirea sa europeană. Gândurile mele se îndreaptă către familia sa", a transmis Klaus Iohannis, pe Twitter.

Deeply saddened by the sudden passing away of David Sassoli @EP_President. He was a friend of Romania and a leader who fought for European ???????? values and principles. His European legacy will endure. My thoughts are with his family.