Reacția Iranului, după ce Trump a anunțat că retrage SUA din acordul nuclear

Preşedintele iranian Hassan Rouhani anunţase deja că va prezenta reacţia ţării sale imediat după ce Trump îşi face cunoscută în mod oficial poziţia faţă de acord, a informat Reuters în cursul serii.

Trump a denunţat marţi înţelegerea cu Iranul şi a semnat decretul prin care se reintroduc sancţiunile împotriva regimului de la Teheran. Evenimentul a fost transmis în direct de televiziuni.

Preşedintele american a criticat acordul încheiat în 2015 de puterile internaţionale - SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franţa şi Germania - cu Iranul, afirmând că suspendarea sancţiunilor în schimbul renunţării la programul nuclear a fost negociată greşit de la început şi a permis Teheranului să continue programul de înarmare cu rachete capabile să transporte ogive nucleare. De asemenea, preşedintele a subliniat că acordul nu a împiedicat Iranul să finanţeze terorismul şi să destabilizeze Orientul Mijlociu.

BREAKING: Iranian state TV says Trump decision on nuclear deal is illegal, illegitimate and undermines international agreements pic.twitter.com/xz52RwItII