Războiul din Ucraina. Forţele ruse au pătruns în regiunea Kievului

Forţe ruse au pătruns în regiunea Kievului dinspre Belarus pentru a efectua un atac cu rachete Grad asupra unor ţinte militare, a anunţat joi Serviciul ucrainean de pază a frontierei într-un comunicat.

Un jurnalist al France Presse a constatat prezenţa mai multor elicoptere fără însemne de identificare zburând în grup la joasă altitudine deasupra unei suburbii a Kievului, capitala ucraineană.

Huge swarms of Russian Aerospace Forces helicopters racing towards Kiev, attacking Ukrainian Military ground targets on the way pic.twitter.com/rYeA9WxSIf — ASB News / WORLD ???? (@ASB_Breaking) February 24, 2022

Never have been overtaken by a tank before. Feels weird #Kiev #Ukraine pic.twitter.com/96Ema2fLDF — Nikita Gunkewitsch (@mrmoonshark) February 24, 2022

Rusia a lansat joi dimineaţă o operaţiune militară la scară mare împotriva Ucrainei, sub pretextul de a apăra persoanele din estul Ucrainei de "abuzuri" şi "genocid" din partea guvernului ucrainean.

An air battle near Kiev. According to eyewitnesses, MiG-29 and Su-25 were seen in the sky #Ukraine pic.twitter.com/kzRw1GW1Am — UkraineLive (@KievUkraineLive) February 24, 2022







Ucrainenii fug din oraș

Cozi uriașe de mașini s-au format joi pe principala cale de ieșire din capitala ucraineană, Kiev, la câteva ore după ce trupele ruse au lansat atacul asupra Ucrainei.

#Russia ????????Ka-52 Hokum B attack helicopter in apparent forced landing after suffering damage, reportedly North West of Kiev #Ukraine ???????? pic.twitter.com/e4rJQjaaCu — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) February 24, 2022

La câteva minute după ce Putin a anunțat operațiunea militară, 5.55 de minute ora Moscovei, sirenele au început să sune și au răsunat explozii. Mărturiile de pe rețelele de socializare indică panică printre locuitorii capitalei.

Mulți s-au ascuns în adăposturi și subsoluri, sau în stațiile de metrou. Pe străzi sunt în general puțini oameni, dar au fost văzute grupuri de ucraineni rugându-se. De asemenea au fost cozi la bancomate.

„Dragi, kieveni! Ucraina este atacată de un agresor. Se aude vuiet de obuze și la Kiev. Cel mai mare dușman acum este panica. Nu trebuie să ne pierdem rezistența. Toți cei care nu sunt implicați în infrastructura critică, stați acasă. Păstrați o „valiză de alarmă” gata. Documente, un minim de lucruri necesare. Pentru a ajunge rapid, dacă este necesar, la un adăpost sau un depozit”, a scris primarul di Kiev, Vitali Kliciko, într-un mesaj pe Facebook.