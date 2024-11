Război în Ucraina. Opt oameni au fost uciși în Odesa, iar alți 39 sunt răniți, după un atac cu rachete al Rusiei

Patru copii se numără printre răniţi, în timp ce trei persoane sunt în stare gravă, a anunțat Kiper pe Telegram.

Preşedintele Volodimir Zelenski a precizat pe reţelele sociale că o rachetă balistică rusească a lovit un cartier rezidenţial şi că un bloc de locuinţe, o clădire universitară şi o clădire administrativă au fost avariate.

„Acestea nu sunt lovituri aleatorii - acestea sunt lovituri de spectacol. După convorbiri şi întâlniri cu Putin, după toate zvonurile false din mass-media despre presupusa „abţinere” de la lovituri, Rusia arată ce o interesează cu adevărat: doar războiul”, a spus Zelenski.

The only way to truly stop this terror is to eliminate Russia’s ability to launch attacks. And this is absolutely realistic.

Today, Russia struck Odesa with a missile—deliberately targeting a residential area. As a result of this barbaric act, innocent lives were lost, and many… pic.twitter.com/5Isl7F3hxV