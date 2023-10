Ce spune un analist despre spitalul din Gaza atacat cu o rachetă: Craterul este mic. Cum de a ucis peste 400 de oameni?

Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Israelienii au prezentat cronologia evenimentelor și au venit cu dovezi video, pentru a arăta cum o rachetă lansată de Jihadul Islamic a eșuat.

În loc să ajunga in Israel, proiectilul a cazut prematur și a provocat un carnagiu. Ar fi aproape 500 de victime, susține Hamas.

Inclusiv americanii au analizat dovezile și, deși ancheta continuă, prima lor concluzie confirmă spusele Tel-Avivului.

Aceste imagini surprind momentul în care s-a produs explozia din parcarea spitalului Al Ahli, în centrul Fâșiei Gaza, unde își găsiseră refugiu numeroși civili palestieni.

Bărbat: ”Am venit ca voluntar, gândindu-mă că voi ajuta cu lucruri mărunte, dar am fost șocat de ce am văzut. Trupuri fără viață de copii, de bătrâni. Eu și prietenul meu am strâns resturi umane. Am umplut șase saci până acum.”

Mahmoud Saber Basal, purtator de cuvânt protecția civilă Gaza: ”Am sosit în primele clipe de după explozie, iar locul era plin de trupuri arse și făcute bucăți. Un masacru cum nu am mai văzut niciodată. Armata israeliană a dezmințit categoric că poartă responsabilitatea pentru explozia devastatoare. Israelienii au difuzat harti, fotografii, imagini video si inregistrari audio intre membrii Hamas. Toate dovezile, spune Israelul, indică faptul că a fost vorba despre o rachetă eșuată care fusese lansată dintr-un cimitir, de gruparea Jihadul Islamic. În aceste imagini cu salva de rachete lansate spre Israel, este pusă în evidenta traiectoria frântă a proiectilului care a provocat carnagiul de la spital.!”

Lt. Col. Peter Lerner, purtator de cuvânt al armatei israeliene: ”Momentul în care racheta a fost lansată era transmis în direct. Chiar am aici un instantaneu cu acel moment, vedeți ora, este 18:59, vedeți emblema Al Jazeera, și cum racheta cade pe spital. Imaginile sunt online, sunt pe Twitter, puteți vedea singuri. Nu trebuie să investigați, doar porniți televizorul și vedeți atacul în direct.”

La momentul deflagrației, și un post de televiziune israelian difuza imagini din Gaza.

Channel 12: ”Aceasta e camera Channel 12, situata in kibuțul Netivot, cu vedere spre Fâșia Gaza. Vedeți timpul marcat sus, e 18:59 și se vede foarte clar ce se întâmpla. Săgeata rosie din stanga urmareste racheta lansata deasupra spitalului, aflat in dreapta. Racheta cade pe spital. ”

Pe de altă parte, armata israeliană a adus drept dovadă și imagini surprinse din dronă cu urmările exploziei.

”Craterul este mic, mai mic decât te-ai putea aștepta”

Analist Sky News: ”Craterul este mic, mai mic decât te-ai putea aștepta. Mașinile răsturnate de explozie sunt acolo, dar restul autoturismelor au căzut pradă incendiului, nu au fost afectate de suflul deflagrației. Nu au fost mișcate. Se află în locul unde fuseseră parcate. Geamurile clădirilor din jur sunt intacte. Nu se văd alte daune produse de schije. E clar că vorbim de o explozie puternică. Dar nu reușesc să-mi dau seama cum de a ucis peste 400 de oameni. Dacă acești oameni își făcuseră tabără în parcare, bilanțul ar fi fost mare, dar poate nu așa de mare pe cât ne face Hamas să credem.”

Mai mult, o interceptare telefonica intre doi membri Hamas arata surpriza.

- Iți zic că e prima oară când văd o asemenea rachetă căzând, a fost a Jihadului Islamic.

- Ce??

- Da, așa zic ai noștri, că e de la Jihad.

- Era de-a noastră?

- Așa pare.

- Cine zice asta?

- Au spus că e șrapnelul tipic rachetelor noastre, nu israeliene.

- Dar nu găseau alt loc în care să dea cu racheta??

- Ce mai contează acum... Au tras din cimitirul din spatele spitalului, mecanismul n-a funcționat și racheta a căzut pe spital.

Toate aceste dovezi nu par să convingă pe nimeni în vecinătate.

Ayman Safadi, ministrul iordanian de Externe: ”Toată lumea aici crede că Israel e responsabil. Armata israeliană neagă asta, dar, să fim sinceri, încercați să găsiți pe cineva care îi va crede (pe israelieni) în această parte a lumii.”

Statele Unite au blocat, în Consiliul de Securitate, o rezoluție înaintată de Brazilia, care cerea „pauze umanitare” în bombardamentele israeliene, în timp ce condamna atacul comis de Hamas pe 7 octombrie.

Linda Thomas-Greenfield, ambasadoarea SUA la ONU: ”Statele Unite sunt dezamăgite că această rezoluție nu a menționat dreptul Israelului la auto-apărare.”

Discuția a stârnit reacția dură a reprezentantului israelian, Gilad Erdan, reprezentantul permanent al Israelului la ONU: ”(În ciuda dovezilor) Secretarul-General al ONU și numeroși oficiali ONU au acceptat imediat acuzațiile teroriștilor care ucid copii. Ce rușine. Și acum, unii dintre voi ați repetat aceste minciuni. Distinși membri ai Consiliului, nu mai jucați după regulile Hamas! Unde era Consiliul când Hamas a exploatat miliardele de dolari din ajutoare internaționale pentru a crea infrastructură teroristă sub zonele civile dens populate? Unde erați voi? Unde era ONU? ONU știa toate astea. Cereți iertare (Israelului) pentru anii în care v-ați băgat capetele în pământ în timp ce Hamas și-a construit fără oprire mașinăria de război în Gaza.”

Însă palestinienii continuă să acuze Israelul de atacul de marți seara.

Riyad Mansour, ambasadorul palestinian la ONU: ”Masacrul de la spital a avut un impact așa de mare asupra opiniei publice globale, că Israelul a trebuit să-și schimbe tacticile și să inventeze o poveste ca să scape de responsabilitate.”

Organizațiile umanitare cer neîncetat ca ajutoare urgente să ajungă în Fâșia Gaza. E nevoie de apă, carburant, alimente și medicamente.

Isabelle Defourny, președinta Medici fără Frontiere: ”Vorbim de un sistem medical intrat în colaps. Nu există igienă, apă, electricitate. Cei răniți grav care sosesc la spital zilnic nu vor mai avea nicio șansă de supraviețuire zilele următoare. ”

Președintele Joe Biden a anunțat că a reușit, la capătul unei lungi discuții cu președintele Egiptului, să primească asigurări că 20 de camioane de ajutoare vor intra în Fașia Gaza pe la trecerea de la Rafah.

Joe Biden, președintele Statelor Unite: ”Dacă Hamas confiscă aceste ajutoare, atunci ele vor fi oprite. Acesta este angajamentul asumat. Trebuie să recunosc meritele lui El-Sisi (președintele Egiptului) care a fost foarte binevoitor. ”

Egiptul nu e la fel de binevoitor când e vehiculată ideea de a-i primi pe civilii palestinieni care vor să fugă din Gaza.

Abdel Fattah el-Sissi, președintele Egiptului: ”Ideea de a-i duce pe palestinieni din Gaza în Egipt înseamnă că statul palestinian despre care vorbim rămâne un obiectiv imposibil. Dacă ar fi să fie strămutați, pot fi duși în deșertul Negev, din Israel. Și după ce Israelul termină misiunea de a lichida rezistența armată sau grupurile armate, îi poate aduce înapoi dacă vrea.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 19-10-2023 08:59