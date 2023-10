Israelul, despre masacrul de la spitalul Al Ahli: Dacă trăgeam noi, se forma un crater acolo, dar "pereții sunt intacți”

"Am făcut o analiză imediată cu toate ramurile relevante ale IDF", a declarat el în fața jurnaliștilor, într-o declarație de presă susținută miercuri, 18 octombrie, potrivit BBC.

El spune că o ploaie de rachete a fost lansată de Hamas către Israel marți, 17 octombrie, la ora locală 18:15 - înainte de explozia de la spital.

Apoi, la ora 18:59, el spune că un baraj de aproximativ 10 rachete a fost lansat de JIP (Jihadul Islamic Palestinian) dintr-un cimitir din apropiere. În același timp, au fost raportate informații despre o explozie la spitalul din orașul Gaza, spune el.

This is the tragic result of firing rockets from densely populated neighborhoods. pic.twitter.com/7iAxwLUQzV

Prezentând imagini de la locul exploziei, reprezentantul Israelului spune că, dacă IDF ar fi fost responsabil pentru explozie, ar fi existat un "crater" sau unele "daune structurale".

Arătând o diagramă a spitalului, el spune că în prezent nu există astfel de daune - "pereții au rămas intacți".

El spune că acest lucru se datorează faptului că explozia a fost cauzată de o rachetă a Jihadului Islamic, care "nu a reușit să se lanseze" în mod corespunzător și a fost "lansată greșit".

Reamintim că Hamas și autoritățile palestiniene au acuzat Israelul pentru explozia de la spitalul Al Ahli din Gaza.

Armata israeliană a difuzat miercuri imagini filmate din aer despre care spune că dovedesc că o rachetă palestiniană rătăcită a fost responsabilă pentru explozia mortală de la un spital din Fâşia Gaza, în care ar fi fost ucise sute de persoane, relatează DPA, potrivit Agerpres.

Înregistrarea video arată spitalul Al Ahli şi o parcare din oraşul Gaza, comparând imagini aeriene înainte şi după incidentul ucigaş. Forţele de Apărare Israeliene (IDF, armata) au declarat că nu se văd cratere care rezultă în mod obişnuit în urma unui atac aerian.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf